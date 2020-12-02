02 Aralık 2020 Çarşamba 17:57 | Son Güncelleme:
Zuhal Topal'la Sofrada 2 Aralık puan durumu: Çarşamba puan tablosu nasıl?
Zuhal Topal'la Sofrada 2 Aralık puan durumu 4 kayınvalidenin tadımları sonrası açıklanacak. Her gün bir gelin ve kayınvalide yarışırken haftanın sonunda 15 bin TL'nin sahibi olmayı hedefliyor. Zuhal Topal'la Sofrada 2 Aralık puan durumu sonrası haftalık tablo netleşmeye başlıyor.
Zuhal Topal'la Sofrada 2 Aralık puan durumu aranan konulardan oldu. Fox Tv'nin gündüz kuşağı yemek programı hafta içi saat 16:00 itibarıyla ekrana geliyor. Her hafta farklı yarışmacıların katıldığı programda gelinler ve kayınvalideler 15 bin TL için yarışıyor. Zuhal Topal'la Sofrada 2 Aralık puan durumu sizlerle...
ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 2 ARALIK PUAN DURUMU
Zuhal Topal'la Sofrada 2 Aralık puan durumu henüz netleşmedi. Detaylar gelince haberimize ilave edeceğiz.
ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 2 ARALIK YARIŞMACILARI KİM?
Merve Dilan Zengin: 6 yıllık evli. 2 çocuk annesi. Eli lezzetl, sunumları gösterişli.
Naciye Zengin: Yemeklerin ustası. Sofrada iddialı, Mutfakta fırtına.