Zuhal Topal'la Sofrada 2 Aralık puan durumu: Çarşamba puan tablosu nasıl?

Zuhal Topal'la Sofrada 2 Aralık puan durumu aranan konulardan oldu. Fox Tv'nin gündüz kuşağı yemek programı hafta içi saat 16:00 itibarıyla ekrana geliyor. Her hafta farklı yarışmacıların katıldığı programda gelinler ve kayınvalideler 15 bin TL için yarışıyor. Zuhal Topal'la Sofrada 2 Aralık puan durumu sizlerle...

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 2 ARALIK PUAN DURUMU

Zuhal Topal'la Sofrada 2 Aralık puan durumu henüz netleşmedi. Detaylar gelince haberimize ilave edeceğiz.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 2 ARALIK YARIŞMACILARI KİM?

Merve Dilan Zengin: 6 yıllık evli. 2 çocuk annesi. Eli lezzetl, sunumları gösterişli.

Naciye Zengin: Yemeklerin ustası. Sofrada iddialı, Mutfakta fırtına.