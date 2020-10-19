Zuhal Topal'la Sofrada 19 Ekim puan tablosu! Zuhal Topal'la Sofrada puan durumu bugün nasıl?

Zuhal Topal'la Sofrada haftanın yeni yarışmacıları tanıtıldı. Hafta içi her gün saat 16.00'da başlayan program FOX TV ekranlarında seyirci karşısına geçiyor. Zuhal Topal'la Sofrada puan tablosunda en fazla puanı olan gelin haftanın sonunda büyük ödülün sahibi oluyor. Zuhal Topal'la Sofrada 19 Ekim puan tablosu sizlerle...

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 19 EKİM PUAN TABLOSU

Zuhal Topal'la Sofrada haftanın ilk gününe ait puanlar henüz belli olmadı. Puan tablosu açıklandığında haberimizin içerisine eklenecektir.