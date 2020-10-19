19 Ekim 2020 Pazartesi 15:54 | Son Güncelleme:
Zuhal Topal'la Sofrada 19 Ekim puan tablosu! Zuhal Topal'la Sofrada puan durumu bugün nasıl?
Zuhal Topal'la Sofrada hafta içi her gün FOX TV'de yayınlanıyor. Saat 16.00'da başlayan programda her hafta yeni yarışmacılar yer alıyor. Zuhal Topal'la Sofrada puan tablosu kayınvalidelerin gelinlere verdikleri puanlarla belirleniyor. Zuhal Topal'la Sofrada 19 Ekim puan tablosu bu haftanın ilk yarışmacısına ait olacak.
Zuhal Topal'la Sofrada haftanın yeni yarışmacıları tanıtıldı. Hafta içi her gün saat 16.00'da başlayan program FOX TV ekranlarında seyirci karşısına geçiyor. Zuhal Topal'la Sofrada puan tablosunda en fazla puanı olan gelin haftanın sonunda büyük ödülün sahibi oluyor. Zuhal Topal'la Sofrada 19 Ekim puan tablosu sizlerle...
ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 19 EKİM PUAN TABLOSU
Zuhal Topal'la Sofrada haftanın ilk gününe ait puanlar henüz belli olmadı. Puan tablosu açıklandığında haberimizin içerisine eklenecektir.