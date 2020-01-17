Zuhal Topal'la Sofrada 17 Ocak kim birinci oldu? Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi kim?
Zuhal Topal'la Sofrada 17 Ocak kim birinci oldu? sorusu arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. FOX TV'nin yemek yarışması Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali bugün yapılıyor. 3 Ocak Pazartesi Neslihan Saykolu, 7 Ocak Salı Neslin Arslan, 8 Ocak Çarşamba Kübra Erişken ve 9 Ocak Perşembe günü Şafak Yağız, 17 Ocak'ta Kübra Keskin yarışıyor. Zuhal Topal'la Sofrada 17 Ocak kim birinci oldu? sorusunun yanıtı haberimizde..
Zuhal Topal'la Sofrada 17 Ocak kim birinci oldu? sorusu yarışmanın sevenleri tarafından merak ediliyor. Zuhal Topal'ın sunumu ile hafta içi yayınlanan Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında haftanın finali bugün yapılıyor. Tartışmaların eksik olmadığı heyecanlı bölümleri ile dikkat çeken yarışmanın bugünkü yarışmacısı Kübra Keskin. Zuhal Topal'la Sofrada 17 Ocak kim birinci oldu? sorusunun yanıtı haberimizde..
ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 17 OCAK KİM BİRİNCİ OLDU?
Zuhal Topal'la Sofrada 17 Ocak birincisi henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimizde olacak.
ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 16 OCAK PUAN DURUMU
16 Ocak Perşembe Zuhal Topal’la Puanları (Şafak’ın Puanları)
Nigar 6
Necmiye 4
Fadime 3
Canan 4
Zuhal Topal 7
TOPLAM 24
ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 15 OCAK PUAN DURUMU
15 Ocak Çarşamba Zuhal Topal’la Puanları (Kübra’nın Puanları)
Nigar 5
Necmiye 3
Yazgül 3
Canan 3
Zuhal Topal 5
TOPLAM 19
ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 14 OCAK PUAN DURUMU
14 Ocak Salı Zuhal Topal’la Puanları (Neslin Puanları)
Nigar 3
Fadime 6
Yazgül 4
Canan 6
Zuhal Topal 7
TOPLAM 26
ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 13 OCAK PUAN DURUMU
13 Ocak Pazartesi Zuhal Topal’la Puanları (Neslihan’ın Puanları)
Necmiye 6
Fadime 5
Yazgül 6
Canan 5
Zuhal Topal 6
TOPLAM 28