Zuhal Topal'la Sofrada 17 Ocak kim birinci oldu? Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi kim?

Zuhal Topal'la Sofrada 17 Ocak kim birinci oldu? sorusu yarışmanın sevenleri tarafından merak ediliyor. Zuhal Topal'ın sunumu ile hafta içi yayınlanan Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında haftanın finali bugün yapılıyor. Tartışmaların eksik olmadığı heyecanlı bölümleri ile dikkat çeken yarışmanın bugünkü yarışmacısı Kübra Keskin. Zuhal Topal'la Sofrada 17 Ocak kim birinci oldu? sorusunun yanıtı haberimizde..

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 17 OCAK KİM BİRİNCİ OLDU?

Zuhal Topal'la Sofrada 17 Ocak birincisi henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimizde olacak.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 16 OCAK PUAN DURUMU

16 Ocak Perşembe Zuhal Topal’la Puanları (Şafak’ın Puanları)

Nigar 6

Necmiye 4

Fadime 3

Canan 4

Zuhal Topal 7

TOPLAM 24

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 15 OCAK PUAN DURUMU

15 Ocak Çarşamba Zuhal Topal’la Puanları (Kübra’nın Puanları)

Nigar 5

Necmiye 3

Yazgül 3

Canan 3

Zuhal Topal 5

TOPLAM 19

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 14 OCAK PUAN DURUMU

14 Ocak Salı Zuhal Topal’la Puanları (Neslin Puanları)

Nigar 3

Fadime 6

Yazgül 4

Canan 6

Zuhal Topal 7

TOPLAM 26

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 13 OCAK PUAN DURUMU

13 Ocak Pazartesi Zuhal Topal’la Puanları (Neslihan’ın Puanları)

Necmiye 6

Fadime 5

Yazgül 6

Canan 5

Zuhal Topal 6

TOPLAM 28