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  • Zuhal Topal'la Sofrada 17 Eylül 2020 puan tablosu | Zuhal Topal'la Sofrada günün puan tablosu nasıl?
17 Eylül 2020 Perşembe 17:34 | Son Güncelleme:

Zuhal Topal'la Sofrada 17 Eylül 2020 puan tablosu | Zuhal Topal'la Sofrada günün puan tablosu nasıl?

Zuhal Topal'la Sofrada 17 Eylül 2020 puan tablosu | Zuhal Topal'la Sofrada günün puan tablosu nasıl"

Zuhal Topal'la Sofrada 17 Eylül puan tablosu yarışmacıların birbirlerine verdikleri puanları gösteriyor. Gelinlerin ve kayınvalidelerin kıyasıya rekabet ettiği yemek yarışmasında haftanın sonunda bir kişi birinci olup ödülün sahibi oluyor. Zuhal Topal'la Sofrada hafta içi her gün saat 16.00'da FOX TV'de yayınlanıyor. Bugün Arnavut gelin Betül ile kayınvalidesi Ayten yarışıyor.

Zuhal Topal'la Sofrada hafta içi her gün FOX TV'de yayınlanıyor. Rekabetin eksik olmadığı yarışmada gelin ve kayınvalideler kıyasıya yarışıyor. Yarışmacılar gün sonunda performans değerlendirmesinde bulunup puanlama yapıyorlar. Zuhal Topal'la Sofrada 17 Eylül puan tablosu haftanın sonunda kimin birinci olduğunu belirlemede yardımcı olacak. Bugün Ayten Hanım ve gelini Betül ev sahibi oluyor.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 17 EYLÜL PUAN TABLOSU

Zuhal Topal'la Sofrada'nın 17 Eylül tarihli puan tablosu henüz beli olmadı. Gün sonunda, yapılan menüyü tadıp değerlendirmesini yapan kayınvalideler Betül'e puanlarını verecekler.

Puan tablosu belli olduğunda haberimizin içerisine eklenecektir.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 16 EYLÜL PUAN TABLOSU NASILDI?

Dün ev sahibi Ferqane'ye yarışmacıların ve Zuhal Topal'ın verdikleri puanlar şu şekilde oldu:

Güler: 7

Neval: 5

Ayten: 5

Gülhanım: 6

Zuhal Topal: 8

TOPLAM: 31

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