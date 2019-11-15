Zuhal Topal'la Sofrada 15 Kasım kim kazandı? Zuhal Topal'la Sofrada puan durumu sizlerle..
Zuhal Topal'la Sofrada 15 Kasım kim kazandı? sorusu arama motorunda yoğun olarak araştırılan konular arasında yer alıyor. Zuhal Topal'ın sunumu ile ekranlara gelen yemek yarışması Zuhal Topal'la Sofrada programında haftanın final heyecanı yaşanıyor. Haftanın beş gününde beş farklı gelinin yarıştığı yarışmada kayınvalideler bugün Aslı Ekşi ve Kaynanası Hediye Ekşi'nin evine konuk olacak. Zuhal Topal'la Sofrada 15 Kasım kim kazandı? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..
Zuhal Topal'la Sofrada 15 Kasım kim kazandı? sorusu arama motorunda yarışmayı kaçıranlar tarafından yoğun olarak aranıyor. Zuhal Topal'la Sofrada yarışması her gün 16:00-19:00 saatleri arasında ekranlara geliyor. Gelinler en güzel yemekleri hazırlayıp kayınvalidelere sunuyor. Yarışmada bugün final heyecanı yaşanıyor. Haftanın birincisi 15 bin TL ödülü kazanıyor. Zuhal Topal'la Sofrada 15 Kasım kim kazandı? sorusunun yanıyı merak ediliyor. İşte yanıtı..
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ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 15 KASIM KİM KAZANDI?
Zuhal Topal'la Sofrada 15 Kasım birincisi henüz belli olmadı. Açıklandıktan sonra haberimizde yer alacak.
ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA PUAN DURUMU
ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 14 KASIM
Derya Özdemir Hanım'ın aldığı puanlar
Havva 7
Nafiye 3
Emine U. 5
Hediye 7
Zuhal Topal 9
TOPLAM 31
ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA PUAN DURUMU 13 KASIM
13 Kasım Çarşamba Zuhal Topal’la Puanları (Serap’ın Puanları)
Havva 6
Nafiye 6
Emine Ö. 6
Hediye 5
Zuhal Topal 6
TOPLAM 29
ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA PUAN DURUMU 12 KASIM
12 Kasım Salı Zuhal Topal’la Puanları (Sibel’in Puanları)
Havva 4
Emine U. 6
Emine Ö. 4
Hediye 4
Zuhal Topal 4
TOPLAM 22
ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 11 KASIM PUAN DURUMU
11 Kasım Pazartesi Zuhal Topal’la Puanları (Yasemin’in Puanları)
Nafiye 5
Emine U. 3
Emine Ö. 5
Hediye 6
Zuhal Topal 7
TOPLAM 26