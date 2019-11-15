Zuhal Topal'la Sofrada 15 Kasım kim kazandı? Zuhal Topal'la Sofrada puan durumu sizlerle..

Zuhal Topal'la Sofrada 15 Kasım kim kazandı? sorusu arama motorunda yarışmayı kaçıranlar tarafından yoğun olarak aranıyor. Zuhal Topal'la Sofrada yarışması her gün 16:00-19:00 saatleri arasında ekranlara geliyor. Gelinler en güzel yemekleri hazırlayıp kayınvalidelere sunuyor. Yarışmada bugün final heyecanı yaşanıyor. Haftanın birincisi 15 bin TL ödülü kazanıyor. Zuhal Topal'la Sofrada 15 Kasım kim kazandı? sorusunun yanıyı merak ediliyor. İşte yanıtı..

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 15 KASIM KİM KAZANDI?

Zuhal Topal'la Sofrada 15 Kasım birincisi henüz belli olmadı. Açıklandıktan sonra haberimizde yer alacak.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA PUAN DURUMU

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 14 KASIM

Derya Özdemir Hanım'ın aldığı puanlar

Havva 7

Nafiye 3

Emine U. 5

Hediye 7

Zuhal Topal 9

TOPLAM 31

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA PUAN DURUMU 13 KASIM

13 Kasım Çarşamba Zuhal Topal’la Puanları (Serap’ın Puanları)

Havva 6

Nafiye 6

Emine Ö. 6

Hediye 5

Zuhal Topal 6

TOPLAM 29

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA PUAN DURUMU 12 KASIM

12 Kasım Salı Zuhal Topal’la Puanları (Sibel’in Puanları)

Havva 4

Emine U. 6

Emine Ö. 4

Hediye 4

Zuhal Topal 4

TOPLAM 22

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 11 KASIM PUAN DURUMU

11 Kasım Pazartesi Zuhal Topal’la Puanları (Yasemin’in Puanları)

Nafiye 5

Emine U. 3

Emine Ö. 5

Hediye 6

Zuhal Topal 7

TOPLAM 26