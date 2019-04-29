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Ziynet Sali'ye sahnede büyük sürpriz

Ziynet Sali'ye sahnede büyük sürpriz

Şarkıcı Ziynet Sali, Bursa'daki konseri sırasında sürpriz doğum günü kutlaması ile duygulandı. Sali, "Bursa'da yeni yaşıma girmek çok güzel. Hep birlikte mutlu yıllarımız olsun" diyerek, mumları üfledi.

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Ziynet Sali, dün gece Jolly Joker Bursa sahnesinde dinleyicileriyle buluştu. 'Deli Divanenim' adlı şarkısıyla dinleyicilerini selamlayan Sali, dillerden düşmeyen şarkılarını art arda söyledi. Konser boyunca sahnedeki enerjik ve sempatik tavırlarıyla dikkat çeken Sali'nin özellikle 'Bana da Söyle' ve 'Ağlar mıyım? Ağlamam' şarkılarına mekanı dolduran 1200 civarındaki Bursalı da eşlik etti. Sali, "Bursa’yı çok seviyorum o kadar güzel günler paylaştık ki. Her zaman benim için unutulmazdır Bursa" dedi.

Konserin ilerleyen bölümlerinde ise Ziynet Sali’ye sahnede doğum günü sürprizi yapıldı. Yarın (29 Nisan) 44'üncü yaşını kutlayacak şarkıcı, erken gelen doğum günü kutlamasıyla şaşırdı. Sahneye getirilen pastayı görünce duygulanan Sali, "Çok teşekkür ederim çok duygulandım. Bu güzel aile ile Bursa’da yeni yaşıma girmek çok güzel. Hep birlikte mutlu yıllarımız olsun. Hepimiz için dilek tutuyorum" dedi ve mumları üfledi. Ayrıca Ziynet Sali’nin hayranları da doğum günü hediyesi olarak sahnede olduğu anı gösteren bir tablo hediye etti.

(DHA)

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