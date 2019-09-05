Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6816
  • 6,2917
  • 280.24
  • 100408
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Ziynet Sali, Erkan Erzurumlu ile evleneceği tarihi açıkladı

Ziynet Sali, Erkan Erzurumlu ile evleneceği tarihi açıkladı

Ziynet Sali, Erkan Erzurumlu ile evleneceği tarihi açıkladı

Ünlü şarkıcı Ziynet Sali, önceki akşam Kastamonu'da düzenlenen bir etkinlikte hayranlarıyla buluştu. Sali, evleneceği tarihi ilk kez açıkladı.

Ziynet Sali, önceki Kastamonu’da sevenleriyle buluştu. Zali, sahnede dillere pelesenk olan şarkılarını seslendirdi. Sahne kostümüyle de ilgi çekmeyi başaran şarkıcı orkestrasında yer alan gitarist Erkan Erzurum ile 24 Eylül’de dünyaevine girecekleri belirtti ve kendisini dinlemeye gelen Kastamonuluları düğününe  davet etti.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Ebru Şahin'den rekor talep
Murat Boz'dan iddialı paylaşım!
Ziynet Sali düğün tarihini açıkladı
Demet Akalın: Okan benimle ilgilenmiyor
Demet ve Ezgi pişti oldu!
<p>Olay, geçtiğimiz gece Şişli Halide Edip Adıvar Mahallesi Tanyolu sokak üzerinde meydana geldi. Ed

Motosikleti Önce Denedi Sonra Çaldı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Stalin hakkında muhtemelen hiç duymadığınız 14 bilgi

Facebook’ta yüz milyonlarca kullanıcıyı ilgilendiren güvenlik açığı