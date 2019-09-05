Ziynet Sali, Erkan Erzurumlu ile evleneceği tarihi açıkladı

Ziynet Sali, önceki Kastamonu’da sevenleriyle buluştu. Zali, sahnede dillere pelesenk olan şarkılarını seslendirdi. Sahne kostümüyle de ilgi çekmeyi başaran şarkıcı orkestrasında yer alan gitarist Erkan Erzurum ile 24 Eylül’de dünyaevine girecekleri belirtti ve kendisini dinlemeye gelen Kastamonuluları düğününe davet etti.