Zeynep Korel'den yeni hamle! Kardeşi Bergüzar Korel'e dava açıyor

Hülya Darcan ve Tanju Korel'in kızı Zeynep Korel, son günlerde yaptığı açıklamalarda magazin gündeminden düşmüyor. Amerika'da evlere temizliğe gittiğini açıkladıktan sonra pek çok çarpıcı açıklamalara imza atan Korel, şimdi de dava açmaya hazırlandığını Günaydın'dan Tuba Kalçık'a anlattı.

İşte Zeynep Korel'in açıklamaları...

Size daha önce de söylediğim gibi kendimi vazgeçilmiş bir evlat olarak görüyorum. Benim öz be öz ailem, bakın bu çok önemli, öz kanımdan olanlar bana iftira attılar. Özel hayatıma saldırıda bulundular, yapmadığım, söylemediğim şeyleri yapmış gibi gösterdiler ve mahremime girdiler.

KENDİ ÖZ KARDEŞİM BANA İFTİRA ATTI

En acısı da ne biliyor musunuz? Kendi öz kardeşim bana iftira attı, hem de bana yapmadığı yardım üzerinden. Bana değil, kızıma yapmıştı o desteği. Biz, bir elin verdiğini diğerinin bilmediği bir kültürden geliyoruz. O kadar uzak ki bu değerlerden. Kızıma yaptığı para desteğini bile kullandı. Niye? Kamuoyu önünde kendine 'yardımsever' kardeş imajını çizmek için.

PARA BENİM HİÇBİR ZAMAN ÖNCELİĞİM OLMADI

Beni tanıyan bilir, para benim hiçbir zaman önceliğim olmadı. Para için ben ne insani değerlerimden, ne de vicdanımdan vazgeçerim. Kendi öz kardeşine dava açarak susturma kararı aldırdı. Kaldı ki o kararın da geçersiz olduğunu kamuoyu gördü. Alelacele neden bu kararı aldırma ihtiyacı hissettiği niçin sorgulanmadı? Madem kendinden bu kadar eminsin, vicdanın rahat, nedir bu acelesi, neden korkuyor? Bunu herkesin objektif şekilde düşünmesini rica ediyorum.

"KIZIM BENİ BUNLARIN ELİNE BIRAKMA"

Şimdi daha iyi anlıyorum babamın ölüm döşeğinde bana neden "Kızım beni bunların eline bırakma" dediğini. O zaman içimden kızmıştım babama, neden böyle söyledi diye. Ama haklıymış babam. Artık onlarla tek diyaloğum mahkemede olur. Bana atılan iftiraları çürütecek tüm belgeler elimde. Hepsini mahkemeye sunacağım. Herkes görecek gerçekte nelerin yaşandığını. Onlar bu duruma düşmekten utanmadıysa ben hiç utanmam.

'BENİM VİCDANIM RAHAT'

Bana bundan sonra nasıl bir yol izleyeceğimi sordunuz. Bergüzar Korel'e kişilik haklarıma tecavüzden dava açıyorum. Aramızda geçen mesajları değiştirerek medyaya verdi ve arkasına bazı gazetecileri de alarak beni kamuoyu önünde itibarsızlaştırmaya çalıştı. Son olarak şunu söylemek isterim, Allah her zaman doğrunun yanındadır. Benim vicdanım çok rahat. Bana atılan iftiralar beni karartmadı, beyazsanız karanlıkta bile görünürsünüz.'

'ANNEM BENİ YİNE YALNIZ BIRAKTI, ONU HİÇ AFFETMEYECEĞİM'

Ne acıdır ki annem de, kardeşimle aramızdaki bu krizi yönetemedi. Bugüne kadar yaptığı gibi iki evladı arasında ayrım yaptı ve yine Bergüzar'ın tarafında yer aldı. Düşünün, hayattaki en yakınınız olan aileniz size susturma kararı aldırtmaya çalışıyor, size iftira atıyor ve karalama kampanyası yapıyor. Siz olsanız bu kadar yaşanandan sonra artık kime güvenebilirsiniz ki hayatta? Beni böyle yalnız bıraktığı için annemi hiç affetmeyeceğim.