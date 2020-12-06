Zeynep Bastık'tan müjdeli haber

Uzun zamandır Tolga Akış ile birlikte olan şarkıcı, Nişantaşı’nda görüntülendi. Geçtiğimiz günlerde iki çocuk hayali olduğunu söyleyen Zeynep Bastık, düğün için de tarih verdi.

Bastık, evlilik sorularına, ‘’Nikahı önümüzdeki yaz gibi yapmayı planlıyoruz. Şuan nisanda çıkacak bir albümüm var. Ona yoğunlaştım’’ yanıtını verdi.