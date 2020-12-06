06 Aralık 2020 Pazar 13:37 | Son Güncelleme:
Zeynep Bastık'tan müjdeli haber
Güzel sesi ve özgün yorumlarıyla şarkı listelerini altüst eden şarkıcı Zeynep Bastık evliliğe hazırlanıyor.
Uzun zamandır Tolga Akış ile birlikte olan şarkıcı, Nişantaşı’nda görüntülendi. Geçtiğimiz günlerde iki çocuk hayali olduğunu söyleyen Zeynep Bastık, düğün için de tarih verdi.
Bastık, evlilik sorularına, ‘’Nikahı önümüzdeki yaz gibi yapmayı planlıyoruz. Şuan nisanda çıkacak bir albümüm var. Ona yoğunlaştım’’ yanıtını verdi.