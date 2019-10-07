Zerrin Özer'in ardından Gönül Yazar da şoke etti: O adam beni de kandırmaya çalıştı

İşte Gönül Yazar’ın açıklamalarından satır başları…

"Zerrin’in başına gelen benim başıma gelmez. Çünkü o adam beni de yokladı da onun için. Zerrin Özer’in evlendiği adam 7 sene önce benden de para istedi annesi ile beraber. Ben Zerrin için çok ağladım, benim atlattığım bir şey onun başına geldi. Bana mesaj attı ‘kredi kartı borcum var, nakittin var mı sıkıştım’ dedi. Ben de ‘kapı çalıyor, kapıya bakmak durumundayım’ deyip kapattım telefonu.

7 sene önce oldu bu olay. O zaman bende akıllı telefonlardan yoktu. Bilgisayar kullanıyordum, bana mesaj attı. Ben fanım sandım. Numaramı verdim, konuşmaya başladık. Onlar çay içmek istedi benimle ben kabul etmedim. ‘Ortaköy’de bir cami var orada annemle beraber dua ediyoruz, sana da dua ediyoruz’ dedi. Ben de ‘Allah razı olsun’ dedim.

Sonra evimin yakınında bir cami var oraya gelmişler, ‘annem seni çok seviyor hayranın, çay içmeye gelelim’ dedi. ‘Çok güzel olur ama ben şu anda evden çıktım arabaya bindim’ dedim. Öyle başımdan attım. Bir süre sonra telefon çaldı açtım ‘kredi kartımı ödeyemedim nakittin var mı’ dedi. ‘Ben de kapı çalıyor açmak zorundayım’ deyip telefonu kapattım. Sonra bir mesaj geldi ‘demek ki sizde para istenince kapı çalınırmış’ yazıyordu. Ben de hiç umursamadım mesajı, sonra kontör istedi. Ona da yanıt vermedim.

Babası canlı yayına bağlanınca Zerrin’in başına gelenlerden dolayı çok ağladım. Ben Zerrin’i arayacaktım, yanlış anlaşılırım diye aramadım, sustum."