Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7433
  • 6,3099
  • 276.539
  • 105049
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Zerrin Özer'in ardından Gönül Yazar da şoke etti: O adam beni de kandırmaya çalıştı

Zerrin Özer'in ardından Gönül Yazar da şoke etti: O adam beni de kandırmaya çalıştı

Zerrin Özer'in ardından Gönül Yazar da şoke etti: O adam beni de kandırmaya çalıştı

Gönül Yazar, bugün 2. Sayfa programının canlı yayınına telefonla bağlandı. Samimi açıklamalarda bulunan Yazar, Zerrin Özer’in evlilik yaptığı Murat Akıncı’nın 7 sene önce kendisine de yaklaşmak istediğini söyledi.

İşte Gönül Yazar’ın açıklamalarından satır başları…

"Zerrin’in başına gelen benim başıma gelmez. Çünkü o adam beni de yokladı da onun için. Zerrin Özer’in evlendiği adam 7 sene önce benden de para istedi annesi ile beraber. Ben Zerrin için çok ağladım, benim atlattığım bir şey onun başına geldi. Bana mesaj attı ‘kredi kartı borcum var, nakittin var mı sıkıştım’ dedi. Ben de ‘kapı çalıyor, kapıya bakmak durumundayım’ deyip kapattım telefonu.

7 sene önce oldu bu olay. O zaman bende akıllı telefonlardan yoktu. Bilgisayar kullanıyordum, bana mesaj attı. Ben fanım sandım. Numaramı verdim, konuşmaya başladık. Onlar çay içmek istedi benimle ben kabul etmedim. ‘Ortaköy’de bir cami var orada annemle beraber dua ediyoruz, sana da dua ediyoruz’ dedi. Ben de ‘Allah razı olsun’ dedim.

Sonra evimin yakınında bir cami var oraya gelmişler, ‘annem seni çok seviyor hayranın, çay içmeye gelelim’ dedi. ‘Çok güzel olur ama ben şu anda evden çıktım arabaya bindim’ dedim. Öyle başımdan attım. Bir süre sonra telefon çaldı açtım ‘kredi kartımı ödeyemedim nakittin var mı’ dedi. ‘Ben de kapı çalıyor açmak zorundayım’ deyip telefonu kapattım. Sonra bir mesaj geldi ‘demek ki sizde para istenince kapı çalınırmış’ yazıyordu. Ben de hiç umursamadım mesajı, sonra kontör istedi. Ona da yanıt vermedim.

Babası canlı yayına bağlanınca Zerrin’in başına gelenlerden dolayı çok ağladım. Ben Zerrin’i arayacaktım, yanlış anlaşılırım diye aramadım, sustum."

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Zerrin Özer'in ardından Gönül Yazar da şoke etti: O adam beni de kandırmaya çalıştı
Buse Varol ve Alişan'dan alkışlık hareket
Oğuzhan Özyakup ve Melisa Aslı Pamuk'tan müjdeli haber!
Sinan ve Burcu yeniden evleniyor!
Oğlu Kuzey'e kavuşan Eser Yenenler'den duygusal paylaşım
<p>Galatasaray Spor Kulübü Sicil Kurulu Başkanı Selçuk Erdoğmuş´un annesi Raife Erdoğmuş´un cenaze t

Mustafa Cengiz´den Fatih Terim´in Sözleri İçin Cevap

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Komşusuna zarar vermek için kavunlarını bıçakladı

ABD'liler başaramadı, Ruslar başardı