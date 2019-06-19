Zerrin Özer'den hayranlarını korkutan haber... Boşanma sonrası hastanelik oldu!
Zerrin Özer dün akşam fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Geçtiğimiz pazar günü Zekeriyaköy'deki evinde Murat Akıncı'yla evlenen, daha sonra Akıncı hakkında çıkan dolandırıcılık iddialarıyla boşanma kararı almıştı. Menajeri, Zerrin Özer'in Salı gecesi yüksek tansiyon ve baygınlık geçirmesi sebebiyle hastanelik olduğunu duyurdu.
Güneş'ten Tolga Aslan'ın haberine görü Maslak Acıbadem Hastanesi'ne yüksek tansiyon ve baygınlık geçirmesi şikayetiyle hastaneye kaldırılan Özer’in menajeri Kemal Aslan ilk açıklamayı yaptı. Aslan, "Zerrin Hanım iki üç gündür büyük hüzüntü içerisinde. Evde bayılmış. Krize girmiş. Yardımcıları bulmuş kendisini. Tansiyonu yükseliyor sürekli. 112 ambulansla buraya getirildi. Doktorlar tansiyonunu düşürüyor ama tekrar çıkıyor. 3-4 saattir buradayız" dedi.
NE OLMUŞTU?
Zerrin Özer'den pazar günü evlendiği Murat Akıncı ile ilgili çıkan dolandırıcılık haberlerine ilişkin açıklama yaptı.
Özer, evliliğinin temelden sarsıldığını ve Murat Akıncı’ya boşanma davası açtığını belirtti. İşte o açıklama
Değerli basın mensupları;
16 Haziran Pazar günü evlenen Zerrin Özer ve Murat Akıncı hakkında iki gündür basında yer alan haberlerle birlikte evlilik birliğinin temelden sarsıldığı görülmüştür. Zerrin Özer, biraz önce bana boşanma kararını açıklamıştır. Gerekli yasal süreç için işlemler tarafımızdan başlatılmıştır.
SAYGILARIMLA
KEMAL ASLAN