Zerrin Özer'den hayranlarını korkutan haber... Boşanma sonrası hastanelik oldu!

Güneş'ten Tolga Aslan'ın haberine görü Maslak Acıbadem Hastanesi'ne yüksek tansiyon ve baygınlık geçirmesi şikayetiyle hastaneye kaldırılan Özer’in menajeri Kemal Aslan ilk açıklamayı yaptı. Aslan, "Zerrin Hanım iki üç gündür büyük hüzüntü içerisinde. Evde bayılmış. Krize girmiş. Yardımcıları bulmuş kendisini. Tansiyonu yükseliyor sürekli. 112 ambulansla buraya getirildi. Doktorlar tansiyonunu düşürüyor ama tekrar çıkıyor. 3-4 saattir buradayız" dedi.

NE OLMUŞTU?

Zerrin Özer'den pazar günü evlendiği Murat Akıncı ile ilgili çıkan dolandırıcılık haberlerine ilişkin açıklama yaptı.

Özer, evliliğinin temelden sarsıldığını ve Murat Akıncı’ya boşanma davası açtığını belirtti. İşte o açıklama