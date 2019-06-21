Zerrin Özer son noktayı koydu: Benim için bitmiştir

Usta sanatçı Zerrin Özer, geçtiğimiz hafta bir süredir birlikte olduğu Murat Akıncı ile nikah masasına oturdu. Düğün görüntülerinin ardından 2. Sayfa programına telefonla bağlanan birçok kadın, Akıncı'nın dolandırıcı olduğunu, kendilerinden yüklü miktarlarda para aldığını iddia etti. Özer'in menajeri ise yaşanan olaylardan sonra basın açıklaması yaparak Özer'in boşanacağını söyledi.

Ünlü sanatçı, sabah bir arkadaşı aracılığıyla 2. Sayfa programının sunucusuna mesaj gönderterek Murat Akıncı ile boşanmaktan vazgeçtiğini açıkladı. Ancak yarım saat sonra Akıncı'nın öldü zannettiği babasının canlı yayına bağlandığını öğrenen Zerrin Özer, kesin olarak boşanma kararı aldığını söyledi.

"MAL VARLIĞINI ELDE ETMEK İSTİYOR"

Murat Akıncı'nın babası, bugün 2. Sayfa'ya telefonla bağlanarak şöyle konuştu: "Oğlum ve Zerrin Hanım'ın fotoğrafını gördüm de Zerrin Hanım bu dolandırıcıyı nereden bulmuş çok mu aramış? Murat çok büyük bir sahtekar onların ikna yeteneği çok yüksek. Bir numaralı dolandırıcı olmuş. Kadınlara öyle bir yakınlaşırken kadınlar mest olur.

Zerrin Hanım'ın menajeri de Murat'ı çok koruyor. Bunun sebebi nedir? Çok mu yakınlar da birbirlerini tutuyorlar. Oğlum Zerrin Hanım'ı maddi olarak da sömürmüş. Zerrin Hanım'ın etrafındaki insanları göndererek onu hakimiyetini alıp bütün malını el koyacak. Zerrin hanım biraz kendini toparlasın onun bunun gazına gelmesi oturup düşünmesi lazım. "

"BOŞANMAKTAN VAZGEÇMİŞTİM"

Bunun üzerine canlı yayına telefonla bağlanan Zerrin Özer, sessizliğini bozarak şunları söyledi: "Boşanmaktan vazgeçmiştim ama benim doğrularımla vazgeçmiştim. Ama babası bağlandı, ben hayatımda böyle bir şey hiç yaşamadım. Böyle bir şey olmadı ömrümde. Çok ahlak kuralları içerisinde halktan yaşayan biriyim. Her insan hata yapabilir. Ne konuşacağımı gerçekten bilmiyorum. Ben boşanıyorum, bunu da size söylemiş olayım. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum.

"HER KADIN HATAYA DÜŞEBİLİR"

Ben 3 yıl değil bir buçuk iki senedir birlikteyim. Benden hiçbir şekilde bir şey istemedi. Zaten böyle bir şey olsa birlikte olmazdık. İyi niyetli olmak farklı aptal olmak farklı. Bizlerde hayatı biliyoruz fakat her kadın hataya düşebilir. Ben bunları bilmeden Seren Serengil'le öyle konuştum. Bizim meslekte her şey olabilir. Ben hayatım boyunca hataları hep kendim görmek isterim. Ben zaten programlarınızı seyredemedim tansiyonum ve sinir sistemimden dolayı.

"BANA BABASININ ÖLDÜĞÜNÜ SÖYLEMİŞTİ"

Ben ondan bir şey istemiştim oda babasıydı ve size bağlandı. Şu saatten sonra bitmiştir. Ben böyle bir şey yapmam babasına beni düşündüğü için çok teşekkür ederim. Bu kadar yıldır insanları tanıyoruz. Ben çok iyi niyetli biri olabilirim ama başka bir şey olamazdı zaten. Ben şok içerisindeyim üzgünüm demiyorum çok sinirliyim. Aldatılmak gerçekten korkunç bir şey. Ben birçok konuda ona inandım çünkü insanların geçmişinde her şey olabilir. Bana babasının vefat ettiğini söylemişti ben şu an yaşadığını öğrenince çok şaşırdım. Sağlık durumum çok iyi değil bu konuyu bitirmiş olarak değerlendirin. Benim için şu andan itibaren bitmiştir. Bunları aydınlattığınız için çok teşekkür ederim."