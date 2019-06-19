Zerrin Özer sağlık durumu nasıl? Zerrin Özer son dakika gelişmeleri

Zerrin Özer sağlık durumu nasıl? Zerrin Özer geçtiğimiz Pazar günü Zekeriyaköy’deki evinde kendisinden yaşça küçük sevgilisi Murat Akıncı ile nikah masasına oturmuştu. Evlendikten 36 saat sonra boşanma kararı alan Özer herkesi şaşırttı. 61 yaşındaki sanatçının aldığı boşanma kararı sonrası konuşan menajeri Kemal Aslan, “Zerrin Özer, boşanma kararını açıklamıştır. Gerekli yasal süreç için işlemler tarafımızdan başlatılmıştır” cümlelerini söyledi. 18 Haziran Salı akşamı tansiyon ve fenalaşması nedeni ile hastaneye kaldırılan ve takipçilerini korkutan Zerrin Özer’in sağlık durumu da aratılmaya başlandı.

ZERRİN ÖZER SAĞLIK DURUMU NASIL

Zerrin Özer’in sağlık durumu ile alakalı açıklama yapan menajeri Kemal Aslan, "Zerrin Hanım iki üç gündür büyük hüzüntü içerisinde. Evde bayılmış. Krize girmiş. Yardımcıları bulmuş kendisini. Tansiyonu yükseliyor sürekli. 112 ambulansla buraya getirildi. Doktorlar tansiyonunu düşürüyor ama tekrar çıkıyor. 3-4 saattir buradayız" açıklamasında bulundu.