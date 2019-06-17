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Zerrin Özer, Murat Akınca ile evlendi

Zerrin Özer, Murat Akınca ile evlendi

Zerrin Özer, kendisinden 27 yaş küçük Murat Akınca ile dün akşam nikah masasına oturdu.

Zerrin Özer (61) 2 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Murat Akınca (34) ile evde yapılan sade bir törenle nikah masasına oturdu. Sürpriz nikahtan ilk kare sosyal medyada yayınlandı.

MÜJDEYİ AYLAR ÖNCE VERMİŞTİ

Bir magazin programına katılan Özer, "Bir süre kendimi soyutladım. Hayatımda kimseyi üzmemeye çalıştım ama insanlar beni çok fazla yordu. Benim için ‘çok iyi sanatçı’ değil de ‘çok iyi insandı’ desinler, bu yeter. İlk kez açıklıyorum bunu. Çok yakında duyarsınız güzel haberleri. Evlilik teklifi aldım. Uzun zamandır bir ilişkim var, hiçbir zaman görüntülenmedik dışarıda. İki seneye yaklaşıyor ilişkimiz başlayalı. Sevgilim bizim camiadan değil. Bana çok güzel bakıyor, bebek gibi. 'Kalbimin ve yolumun yoldaşı' diyebilirim. Aşığım kendisine. Evlilik teklifini kabul ettim. Birkaç ay içinde de nikah masasına oturacağız." ifadelerini kullanmıştı.

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