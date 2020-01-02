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  3. Zemheri ile ekrana dönen Alperen Durmaz'dan aşk ilanı

Zemheri ile ekrana dönen Alperen Durmaz'dan aşk ilanı

Zemheri ile ekrana dönen Alperen Durmaz'dan aşk ilanı

Bir süredir yalnız olan oyuncu Alperen Duymaz, yeni bir aşka yelken açtı. Yeni yılda aşkını ilan eden Durmaz, sevgilisiyle romantik pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.

2018 yılının Şubat ayında Burcu Özberk ile ilişkisini noktalayan Alperen Duymaz, yeni birlikteliğini duyurdu. Yeni sevgilisi Kübra Kelkit ile fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan oyuncu, aşkını ilan etti. Duymaz, sevgilisiyle çekilen karesine, "Herkesin yeni yılı kutlu olsun. Sevdiklerinizle olmanız dileğiyle..." notunu düştü.


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