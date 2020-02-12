Zemheri 5. bölüm izleme linki! Zemheri 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Başrollerini Ayça Ayşin Turan, Alperen Durmaz, Caner Cindoruk ve Hazal Filiz Küçükköse’nin paylaştığı Zemheri 5. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Zemheri 6. yeni bölüm fragmanı da son bölümün bitmesi üzerine aratılmaya başladı. Dizinin son bölümünde Ertan'ın şüpheleri adım adım birbirini tetikleyerek devam eder ve Firuze'yle tehlikeli bir oyunun içine girmeye karar verir. Ayaz'ın bütün çabasına rağmen Firuze, bu oyunun son hamlesi olarak kendisini hiç beklemediği bir yüzleşmenin içinde bulacaktır. Zemheri yeni bölüm fragmanı ile ilgili detaylar haberimizde yer alıyor.

ZEMHERİ 5. BÖLÜM ÖZETİ

Faruk'un şirkete gelmesiyle zor anlar yaşayan Firuze, daha da büyük bir çıkmazın içine düştüğünün farkında bile değildir. Ertan'ın şüphelenmesiyle birlikte çember onun için gitgide daralırken, Ayaz'ın hayatındaki yeri ise gitgide artmaktadır.

Faruk, çaldığı paranın bedelini tahmin ettiğinden daha ağır ödemek zorunda kalacaktır. Çünkü bu durum hiç beklemediği bir biçimde Aliye'yi de derinden etkiler. Berrak ise Ayaz'ın hayatındaki yerini sağlamlaştırmak adına kendince bir plan yapar.

Ertan'ın şüpheleri adım adım birbirini tetikleyerek devam eder ve Firuze'yle tehlikeli bir oyunun içine girmeye karar verir. Ayaz'ın bütün çabasına rağmen Firuze, bu oyunun son hamlesi olarak kendisini hiç beklemediği bir yüzleşmenin içinde bulacaktır.

ZEMHERİ 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

ZEMHERİ OYUNCULARI

Ayça Ayşin Turan – Firuze

Alperen Duymaz – Ayaz

Caner Cindoruk – Ertan

Hazal Filiz Küçükköse – Berrak

Emir Çubukçu – Faruk

Nihal Koldaş – Safiye

Müfit Kayacan – Yaşar

Lila Gürmen – İclal

Şebnem Dönmez – Mehveş

Zerrin Tekindor - Aliye