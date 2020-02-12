Zemheri 5. bölüm izleme linki! Zemheri 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Zemheri yeni bölüm fragmanı gelecek bölümde neler olacağını merak eden kişiler tarafından aratılmaya başladı. Show Tv’nin yeni dizisi Zemheri konusu ve oyuncularıyla izleyicilerin dikkatini çekmeyi başarıyor. Dizinin 12 Şubat Çarşamba günü yayınlanan 5. bölümünde Ertan'ın şüpheleri adım adım birbirini tetikleyerek devam eder ve Firuze'yle tehlikeli bir oyunun içine girmeye karar verir. Faruk ise çaldığı paranın bedelini tahmin ettiğinden daha ağır ödemek zorunda kalacaktır. Zemheri 6. yeni bölüm fragmanı ile ilgili detaylara haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.
Başrollerini Ayça Ayşin Turan, Alperen Durmaz, Caner Cindoruk ve Hazal Filiz Küçükköse’nin paylaştığı Zemheri 5. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Zemheri 6. yeni bölüm fragmanı da son bölümün bitmesi üzerine aratılmaya başladı. Dizinin son bölümünde Ertan'ın şüpheleri adım adım birbirini tetikleyerek devam eder ve Firuze'yle tehlikeli bir oyunun içine girmeye karar verir. Ayaz'ın bütün çabasına rağmen Firuze, bu oyunun son hamlesi olarak kendisini hiç beklemediği bir yüzleşmenin içinde bulacaktır. Zemheri yeni bölüm fragmanı ile ilgili detaylar haberimizde yer alıyor.
ZEMHERİ 5. SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
ZEMHERİ 5. BÖLÜM ÖZETİ
Faruk'un şirkete gelmesiyle zor anlar yaşayan Firuze, daha da büyük bir çıkmazın içine düştüğünün farkında bile değildir. Ertan'ın şüphelenmesiyle birlikte çember onun için gitgide daralırken, Ayaz'ın hayatındaki yeri ise gitgide artmaktadır.
Faruk, çaldığı paranın bedelini tahmin ettiğinden daha ağır ödemek zorunda kalacaktır. Çünkü bu durum hiç beklemediği bir biçimde Aliye'yi de derinden etkiler. Berrak ise Ayaz'ın hayatındaki yerini sağlamlaştırmak adına kendince bir plan yapar.
Ertan'ın şüpheleri adım adım birbirini tetikleyerek devam eder ve Firuze'yle tehlikeli bir oyunun içine girmeye karar verir. Ayaz'ın bütün çabasına rağmen Firuze, bu oyunun son hamlesi olarak kendisini hiç beklemediği bir yüzleşmenin içinde bulacaktır.
ZEMHERİ 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.
ZEMHERİ OYUNCULARI
Ayça Ayşin Turan – Firuze
Alperen Duymaz – Ayaz
Caner Cindoruk – Ertan
Hazal Filiz Küçükköse – Berrak
Emir Çubukçu – Faruk
Nihal Koldaş – Safiye
Müfit Kayacan – Yaşar
Lila Gürmen – İclal
Şebnem Dönmez – Mehveş
Zerrin Tekindor - Aliye