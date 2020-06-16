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  3. Zehra Çilingiroğlu'nun tatil kararı
16 Haziran 2020 Salı 10:23 | Son Güncelleme:

Zehra Çilingiroğlu'nun tatil kararı

Zehra Çilingiroğlu'nun tatil kararı

Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu, önceki gün İstinye'de objektiflere yansıdı. Çilingiroğlu, bu yıl tatil planı yapmadığını açıkladı.

Ünlü sanatçı Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra Çilingiroğlu, önceki gün İstinye'de görüntülendi. Sporunu aksatmayan ve her gün yürüyüşe çıkan Çilingiroğlu, bu yaz planının olmadığını söyledi.

"HAYIR, BU YIL ÇALIŞIYORUM"

İç mimarlık okuyan ve bir mimarlık ofisinde staja başlayan Çilingiroğlu, "Tatil yapacak mısınız?" sorusuna "Hayır, bu yıl çalışıyorum." şeklinde cevap verdi.

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