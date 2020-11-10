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  • Zehra Çilingiroğlu'ndan Demet Akalın'a gönderme: Erkek gücüne ihtiyaç duymam!
10 Kasım 2020 Salı 10:23 | Son Güncelleme:

Zehra Çilingiroğlu'ndan Demet Akalın'a gönderme: Erkek gücüne ihtiyaç duymam!

Zehra Çilingiroğlu'ndan Demet Akalın'a gönderme: Erkek gücüne ihtiyaç duymam!

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra Çilingiroğlu, önceki akşam Kuruçeşme'de bir benzin istasyonunda objektiflere takıldı.

Demet Akalın geçtiğimiz günlerde, “Bir gün arkadaşımla arabada giderken lastik patladı. Durduk ve ben hemen kocamı aradım. İnsan bir erkeğin gücünü istiyor” açıklamasını yapmıştı.

Bu açıklama Zehra Çilingiroğlu'na hatırlatıldı ve, “Aracınız yolda kalırsa bir erkeğe ihtiyaç duyar mısınız?” sorusu yöneltildi. Çilingiroğlu ise soruya şöyle yanıt verdi: “Hayır, ihtiyaç duymam. Kendim hallederim.”

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