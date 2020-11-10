Zehra Çilingiroğlu'ndan Demet Akalın'a gönderme: Erkek gücüne ihtiyaç duymam!

Demet Akalın geçtiğimiz günlerde, “Bir gün arkadaşımla arabada giderken lastik patladı. Durduk ve ben hemen kocamı aradım. İnsan bir erkeğin gücünü istiyor” açıklamasını yapmıştı.

Bu açıklama Zehra Çilingiroğlu'na hatırlatıldı ve, “Aracınız yolda kalırsa bir erkeğe ihtiyaç duyar mısınız?” sorusu yöneltildi. Çilingiroğlu ise soruya şöyle yanıt verdi: “Hayır, ihtiyaç duymam. Kendim hallederim.”