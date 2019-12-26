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  3. Zalim İstanbul'un yıldızları İdris Nebi Taşkan ve Simay Barlas'ın dizi aşkı gerçek mi oldu?

Zalim İstanbul'un yıldızları İdris Nebi Taşkan ve Simay Barlas'ın dizi aşkı gerçek mi oldu?

Zalim İstanbul'un yıldızları İdris Nebi Taşkan ve Simay Barlas'ın dizi aşkı gerçek mi oldu"

Zalim İstanbul dizisinde iki aşığı canlandıran İdris Nebi Taşkan ile Simay Barlas'ın yeni bir ilişkiye başladığı iddia edildi. Birlikte objektiflere yakalanan çiftin samimi halleri dikkat çekti.

Zalim İstanbul'da Civan Yılmaz karakterini canlandıran İdris Nebi Taşkan ile dizideki aşkı Damla Karaçay karakterini canlandıran Simay Barlas, Bakırköy'de bir mekanda baş başa görüntülendi. Cafeye ayrı ayrı gelen ve görüntülenmemek için kuytu bir köşe seçen ikili, önce kucaklaştı, ardından koyu bir sohbete koyuldu.

Magazinciler Birliği'nin haberine göre samimi görüntüler sergileyen ikili, yeni aşklarının sinyallerini verdiler. Simay Barlas’ın, İdris Nebi Taşkan’ın omzunda uyuduğu görüldü. Mekandan birlikte ayrılan genç aşıklar, taksiye binerek uzaklaştı.


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