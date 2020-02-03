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  3. Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin'den aşk ilanı! Cenan Adıgüzel'le ilişkisini böyle duyurdu

Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin'den aşk ilanı! Cenan Adıgüzel'le ilişkisini böyle duyurdu

Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin'den aşk ilanı! Cenan Adıgüzel'le ilişkisini böyle duyurdu

Zalim İstanbul dizisinin Ceren'i Bahar Şahin, 'Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'de yer alan oyuncu Cenan Adıgüzel ile aşk yaşamaya başladı.

Şu sıralar Zalim İstanbul dizisinde rol alan Bahar Şahin, Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş'la ilişkisi sonrası yeni bir aşka yelken açtı. Şahin, Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'de alt yapının başında olan Cenan Adıgüzel ile ilişki yaşamaya başladı. 

SOSYAL MEDYADAN İLAN ETTİLER

1 yıllık yakın arkadaşlıkları aşka dönüşen çift, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşım ile ilişkiyi ilan ettiler.


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