Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin ile Cenan Adıgüzel'in aşkı kısa sürdü
‘Zalim İstanbul' dizisinde Ceren karakterine hayat veren oyuncu Bahar Şahin, kendisi gibi oyuncu Cenan Adıgüzel'le olan ilişkisine nokta koydu.
Ünlü oyuncu Bahar Şahin, sosyal medya fenomeni Reynmen takma adını kullanan Yusuf Aktaş ile bir dönem aşk yaşamıştı. Reynmen’le ilişkisini bitirdikten sonra bir süre yalnız kalan Şahin, gönlünü, 'Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'de rol alan Cenan Adıgüzel’e kaptırmıştı.
AŞK KISA SÜRDÜ
Sosyal medyada aşklarını ilan eden ikilinin ilişkisi çok uzun sürmedi. Taze aşıklar, 1 ay sonra birbirlerini Instagram’dan takip etmeyi bıraktılar. Öte yandan güzel oyuncu daha önce; “Aşk acısını severim, iliklerime kadar yaşarım” demişti.