Zalim İstanbul'un Agah Karaçay'ı Fikret Kuşkan diziye veda etti!

Başrollerini Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay, Berker Güven, İdris Nebi Taşkın, Bahar Şahin, Sera Kutlubey ve Simay Barlas'ın rol aldığı ve Kanal D'de yayınlanan Zalim İstanbul'un çekimleri uzun bir aranın ardından devam etmeye başladı.

"ZALİM İSTANBUL PROJESİNE DEVAM EDEMEYECEĞİM"

Yapımcılığını Avşar Film'in, yönetmenliğini Şenol Sönmez'in üstlendiği dizi bayram sonrası çekimlere başladı. Avşar Film, sözleşme gereği Fikret Kuşkan'ı sete davet etti. Ancak sağlık sorunları nedeniyle dizide yer almak istemeyen Fikret Kuşkan, Zalim İstanbul'dan ayrıldığını açıkladı.



Sosyal medya hesabından uzun bir açıklama metni paylaşan Kuşkan, şu ifadeleri kullandı: "Covid19 salgını yüzünden yaşadığımız zorlu pandemi sürecinde, hayati riskli gruba girmeme neden olan kronik hastalıklarım sebebiyle, üzülerek söylüyorum ki çok sevdiği ve 36 bölüm boyunca Agah karakterine hayat verdiğim Zalim İstanbul projesine maalesef devam edemeyeceğim."