Yüzüne ne olmuş? Söylemezsem Olmaz eski yorumcusu Ece Erken tanınmaz hale geldi

New York tatilinde olan Ece Erken geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından bir video paylaştı. Tatilden sık sık pozlarını takipçilerinin beğenisine sunan Ece Erken’in yüzündeki değişim dikkat çekti.

Ece Erken’in yüzünün estetik işlemler nedeniyle şiştiği konuşulurken aldığı kilolarda dikkatlerden kaçmadı.

Ece Erken, Benan Mahmutyacıcıoğlu ile evli olan Şafak Mahmutyacıcıoğlu'yla aşk yaşamaya başlaması magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Evli bir erkekle birlikte olduğu için Söylemezsem Olmaz programı ile ilişkisi kesilen Ece Erken soluğu Bodrum'da almıştı.