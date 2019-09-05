Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6922
  • 6,3002
  • 276.78
  • 100625
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Yonca Evcimik'i görenler şaştı kaldı! 'Sizin ne işiniz var burada?'

Yonca Evcimik'i görenler şaştı kaldı! 'Sizin ne işiniz var burada?'

Yonca Evcimik'i görenler şaştı kaldı! 'Sizin ne işiniz var burada"'

Ünlü şarkıcı Yonca Evcimik, Bodrum'da pazara gitti. Evcimik'i görenler şaşkınlık yaşadı.

Yaz tatiline Bodrum'da devam Yonca Evcimik, Bitez'de kurulan halk pazarına gidip alışveriş yaptı. Sebze-meyveleri tek tek seçen ünlü şarkıcıyı pazarda görenler ise gözlerine inanamadı.

"ÇARŞI PAZAR CANDIR"

Pazarda gördüğü ilgiyi sevenlerine aktaran Evcimik, sosyal medya hesabından bu fotoğrafını paylaşıp altına şu notu yazdı: "Çarşı pazar benden sorulur. Tek sapla ağır torba tutmam ayrı. Bugün pazarda görüp ‘Yonca hanım sizin ne işiniz var burada?’ diye sordular. E alışverişe geldim. Bende insanım arkadaş. Hepimiz 1’iz... Çarşı pazar candır"

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Bakışları sosyal medyaya damga vurdu
Ünlü şarkıcıyı orada görenler şaşkınlık yaşadı
Can Yaman'ın paylaşımı hayranlarını heyecanlandırdı
Ebru Şahin'den rekor talep
Demet ve Ezgi pişti oldu!
<p>Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü saat 14.00 sıralarında Beşiktaş Levent’te meydana geldi. Edinilen

Ünlülerin Güzellik Merkezinden Ücreti Ödemeden Kaçtı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Stalin hakkında muhtemelen hiç duymadığınız 14 bilgi

Çatalhöyük'ün atası: Boncuklu Höyük