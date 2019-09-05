Yonca Evcimik'i görenler şaştı kaldı! 'Sizin ne işiniz var burada?'

Yaz tatiline Bodrum'da devam Yonca Evcimik, Bitez'de kurulan halk pazarına gidip alışveriş yaptı. Sebze-meyveleri tek tek seçen ünlü şarkıcıyı pazarda görenler ise gözlerine inanamadı.

"ÇARŞI PAZAR CANDIR"

Pazarda gördüğü ilgiyi sevenlerine aktaran Evcimik, sosyal medya hesabından bu fotoğrafını paylaşıp altına şu notu yazdı: "Çarşı pazar benden sorulur. Tek sapla ağır torba tutmam ayrı. Bugün pazarda görüp ‘Yonca hanım sizin ne işiniz var burada?’ diye sordular. E alışverişe geldim. Bende insanım arkadaş. Hepimiz 1’iz... Çarşı pazar candır"