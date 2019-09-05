Yonca Evcimik'i görenler şaştı kaldı! 'Sizin ne işiniz var burada?'
Ünlü şarkıcı Yonca Evcimik, Bodrum'da pazara gitti. Evcimik'i görenler şaşkınlık yaşadı.
Yaz tatiline Bodrum'da devam Yonca Evcimik, Bitez'de kurulan halk pazarına gidip alışveriş yaptı. Sebze-meyveleri tek tek seçen ünlü şarkıcıyı pazarda görenler ise gözlerine inanamadı.
"ÇARŞI PAZAR CANDIR"
Pazarda gördüğü ilgiyi sevenlerine aktaran Evcimik, sosyal medya hesabından bu fotoğrafını paylaşıp altına şu notu yazdı: "Çarşı pazar benden sorulur. Tek sapla ağır torba tutmam ayrı. Bugün pazarda görüp ‘Yonca hanım sizin ne işiniz var burada?’ diye sordular. E alışverişe geldim. Bende insanım arkadaş. Hepimiz 1’iz... Çarşı pazar candır"