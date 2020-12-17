Yolsuzlar Çetesi filmi bu akşam Kanal D ekranlarında saat 23:15'te izleyicisi ile buluşacak. Film hakkında araştırmalar hız kazandı. Yolsuzlar Çetesi filmi konusu nedir? Yolsuzlar Çetesi oyuncu kadrosunda kimler var? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. İşte tüm merak edilenler..

YOLSUZLAR ÇETESİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Fiko ve Kamil, ailelerinin evlerini ipotek ederek bankadan ve tefeci olan Rıfat’dan aldıkları paralarla mahallelerinde bir büfe açmış, geçinme mücadelesi veren iki kafadar arkadaştır. Rıfat birden hem evleri hem de dükkânı almak için elindeki senedin ödeme tarihini erkene çekince ikili sıkışır ve işlerini toparlayıp para kazanmak için mahallenin bitirim öğrencisi Cafer ile anlaşırlar. İkilinin para kazandığını gören Rıfat dükkânlarını yakarak onları daha da zor duruma düşürür. Fiko ile Kamil, Rıfat’a olan borçlarını denkleştirmeye çalışırken başka bir mafya babası olan Süleyman ile Rıfat’ın savaşının tam ortasında kalırlar. İkili, Fiko’nun melek görünümlü ahlaksız ergen kardeşi Taki, aileleri ve Kamil’in uzatmalı aşkı Gülay’ın arasında bu mücadeleden sıyrılmaya ve kendilerini kurtarmaya çalışacaklardır.

YOLSUZLAR ÇETESİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Yolsuzlar Çetesi filminin oyuncu kadrosunda; Osman Sonant, Beyti Engin, Özge Sezince, Kadir Çöpdemir, Pascal Nouma, Mesut Can Tomay, Burak Güneş ve Ali Tutal yer alıyor.