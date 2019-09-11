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  3. 'Yok artık' dedirten olay! Burcu Kara arıların saldırısına uğradı, kaçarken köpek ısırdı

'Yok artık' dedirten olay! Burcu Kara arıların saldırısına uğradı, kaçarken köpek ısırdı

'Yok artık' dedirten olay! Burcu Kara arıların saldırısına uğradı, kaçarken köpek ısırdı

Oyuncu Burcu Kara, önceki gün Ajda Pekkan'ın Harbiye'deki konserine katıldı. Bacağı sargıda olduğu görülen Kara, yaşadığı talihsiz olayı anlattı.

Ajda Pekkan, önceki gün Harbiye'de sevenleriyle buluştu. Konsere pek çok ünlü akın ederken, oyuncu Burcu Kara da izleyiciler arasında yerini aldı. Ancak Kara'nın bacağının sargıda olması dikkatlerden kaçmadı. Muhabirler neler yaşandığını sorunca ise oyuncu başından geçen talihsiz olayı anlattı.

'YOK ARTIK' DEDİRTTİ!

Burcu Kara, başına gelenleri şu sözlerle dile getirdi: "Talihsiz bir kaza geçirdim. Bugün de biraz kafam dağılsın diye ilk defa evden çıktım. İncir toplarken arıların saldırısına uğradım. Arılardan kaçarken de köpek ısırdı."

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