'Yok artık' dedirten olay! Burcu Kara arıların saldırısına uğradı, kaçarken köpek ısırdı

Ajda Pekkan, önceki gün Harbiye'de sevenleriyle buluştu. Konsere pek çok ünlü akın ederken, oyuncu Burcu Kara da izleyiciler arasında yerini aldı. Ancak Kara'nın bacağının sargıda olması dikkatlerden kaçmadı. Muhabirler neler yaşandığını sorunca ise oyuncu başından geçen talihsiz olayı anlattı.

'YOK ARTIK' DEDİRTTİ!

Burcu Kara, başına gelenleri şu sözlerle dile getirdi: "Talihsiz bir kaza geçirdim. Bugün de biraz kafam dağılsın diye ilk defa evden çıktım. İncir toplarken arıların saldırısına uğradım. Arılardan kaçarken de köpek ısırdı."