Yılmaz Erdoğan çekti eski eşi Belçim Bilgin paylaştı

Oyuncu Belçim Bilgin, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı fotoğraf ile takipçilerinin beğenisini kazandı. Fotoğrafı çekenin Belçim'in eski eşi Yılmaz Erdoğan olması ise kafaları karıştırdı.

Eski eşi Yılmaz Erdoğan’ın çektiği ve köpek severken görüldüğü bir kareyi Instagram hesabına koyan Belçim Bilgin, fotoğrafına herhangi bir yorumda bulunmazken oğlu Rodin’in büyümüş halini de yine takipçileriyle paylaşmış oldu.