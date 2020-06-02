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  3. Yılmaz Erdoğan çekti eski eşi Belçim Bilgin paylaştı
02 Haziran 2020 Salı 10:55 | Son Güncelleme:

Yılmaz Erdoğan çekti eski eşi Belçim Bilgin paylaştı

Yılmaz Erdoğan çekti eski eşi Belçim Bilgin paylaştı

Belçim Bilgin ile Yılmaz Erdoğan, 2006'da başlayan evliliklerini Aralık 2018'de tek celsede anlaşmalı olarak noktalamıştı. Çift, boşansa da sık sık görüşmeye devam ediyor.

Oyuncu Belçim Bilgin, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı fotoğraf ile takipçilerinin beğenisini kazandı. Fotoğrafı çekenin Belçim'in eski eşi Yılmaz Erdoğan olması ise kafaları karıştırdı.

Eski eşi Yılmaz Erdoğan’ın çektiği ve köpek severken görüldüğü bir kareyi Instagram hesabına koyan Belçim Bilgin, fotoğrafına herhangi bir yorumda bulunmazken oğlu Rodin’in büyümüş halini de yine takipçileriyle paylaşmış oldu.


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