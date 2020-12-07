07 Aralık 2020 Pazartesi 21:57 | Son Güncelleme:
Yıllar önce Bez Bebek'te oynamıştı... Asena Keskinci Bu Benim Masalım kadrosuna dahil oldu
Henüz küçük yaşlarındayken Bez Bebek dizisi ile tanınan Asena Keskinci Bu Benim Masalım dizisinin kadrosuna dahil edildi. Cemal Can Canseven ve Aleyna Tilki'nin yer aldığı Bu Benim Masalım lisede geçen bir gençlik dizisi olacak. Dizi, Acun Ilıcalı'nın Exxen adlı dijital platformunda izleyici karşısına çıkacak.
Bez Bebek dizisi ile küçük yaşlarda oyunculuk kariyerine adım atan Asena Keskinci’nin yeni projesi belli oldu. Yıllar önce Bez Bebek dizisinde Yağmur karakterini canlandıran Asena Keskinci son hali ile gencecik bir kız oldu. Keskinci, Acun Ilıcalı’nın Exxen adlı dijital platformunda yayınlanacak Bu Benim Masalım dizsinde rol alacak.
Bu Benim Masalım dizisinin başrollerini Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven ile Aleyna Tilki paylaşacak. Dizi lisede geçen bir gençlik dizisi olacak. Bu hafta çekimlerine başlanacak dizi Exxen platformunda dijital olarak yayınlanacak.