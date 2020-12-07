Yıllar önce Bez Bebek'te oynamıştı... Asena Keskinci Bu Benim Masalım kadrosuna dahil oldu

Bez Bebek dizisi ile küçük yaşlarda oyunculuk kariyerine adım atan Asena Keskinci’nin yeni projesi belli oldu. Yıllar önce Bez Bebek dizisinde Yağmur karakterini canlandıran Asena Keskinci son hali ile gencecik bir kız oldu. Keskinci, Acun Ilıcalı’nın Exxen adlı dijital platformunda yayınlanacak Bu Benim Masalım dizsinde rol alacak.



Bu Benim Masalım dizisinin başrollerini Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven ile Aleyna Tilki paylaşacak. Dizi lisede geçen bir gençlik dizisi olacak. Bu hafta çekimlerine başlanacak dizi Exxen platformunda dijital olarak yayınlanacak.