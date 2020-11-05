05 Kasım 2020 Perşembe 07:00 | Son Güncelleme:
Yıldız Tilbe'nin tazminat talebine ret kararı
- NESLİHAN KESKİN
Yıldız Tilbe albümlerinden pay alamadığını öne sürerek tazminat davası açmıştı. Mahkeme Tilbe'nin açtığı davayı reddetti.
Yıldız Tilbe, ‘Yürü Anca Gidersin’, ‘Haberi Olsun’, ‘Sevdiğime Hiç Pişman Olmadım’ ve ‘Yıldızdan Türküler’ adlı albümlerinden pay alamadığını öne sürerek Avrupa Müzik Şirketi’ne 20 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı. Dün görülen duruşmada mahkeme Tilbe’nin açtığı davayı reddetti.