Yıldız Tilbe'nin tazminat talebine ret kararı

Yıldız Tilbe, ‘Yürü Anca Gidersin’, ‘Haberi Olsun’, ‘Sevdiğime Hiç Pişman Olmadım’ ve ‘Yıldızdan Türküler’ adlı albümlerinden pay alamadığını öne sürerek Avrupa Müzik Şirketi’ne 20 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı. Dün görülen duruşmada mahkeme Tilbe’nin açtığı davayı reddetti.