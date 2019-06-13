13 Haziran 2019 Perşembe 10:02 | Son Güncelleme: 13 Haziran 2019 Perşembe 10:09
Yıldız Tilbe'nin şiiri rekor kırdı
Yıldız Tilbe, 'Şivesi Sensin Aşkın' adlı şarkısının aranjesini yapan Serdar Ayyıldız'ın bir proje albümü için 'Korktum Deseydin' adlı bir şiir yazdı.
Tilbe, şiiri, Ayyıldız'ın bestelediği müzik eşliğinde stüdyoda okudu. Sanatçı, 'Korktum Deseydin'i dinleyiciyle bir an önce buluşturmak isteyince, şiir, albüm çıkışı beklenmeden YouTube'da paylaşıldı. Eser; Twitter ve Instagram'da paylaşım rekoru kırdı.
(Sabah)