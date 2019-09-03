Yıldız Tilbe kara listeye mi alındı? Çeşme'deki otellere alınmıyor iddiası!
Yıldız Tilbe'nin Çeşme'de bir otelde olay çıkardığı için kara listeye girdiği ve İzmir'deki otellere alınmadığı iddia edildi. Tilbe'nin menajeri ise "Evet lobide bir sıkıntı oldu ama bu iyi hizmet alamadığımız içindi. Yani oteli biz terk ettik" dedi.
Giyim-kuşamı, hareketleri, sahnedeki dans figürleri ve bazı açıklamaları ile adından sıkça söz ettiren Yıldız Tilbe'nin bu yaz Ege'de verdiği konserlerin birçoğunda otellerle sorun yaşadığı iddia ediliyor. Özellikle Çeşme'deki konserleri öncesinde ve sonrasında konaklamak istediği birçok otel tarafından istenmeyen misafir olarak adlandırılan Tilbe'nin, otellerin kara listesine girdiği ve müşteri olarak alınmadığı söyleniyor.
"YILDIZ HANIM HİZMETİ BEĞENMEDİ"
Tilbe'nin menajeri Haluk Şentürk ise bunun gerçek olmadığını söyleyerek "Yıldız Hanım lobide otelin hizmetini beğenmediği için bağırdı. Ardından oteli terk ettik" dedi.