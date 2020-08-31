Yıldız Tilbe 6. kez çıktığı sahnede İstiklal Marşı'nı söyledi! Performansıyla büyük alkış aldı

Konserlerin başlamasıyla 6. kez aynı yerde sevenleriyle buluşan sanatçı 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı İstiklal Marşı okuyarak kutladı. Tilbe performansıyla izleyenlerden büyük alkış aldı. Yaklaşık 3 saat sahne de kalan Tilbe, kendine özgü danslarıyla da adından söz ettirdi. Biletleri günler öncesinde tükenen konserinde sevilen şarkılarını yorumlayan Tilbe’yi dinlemeye gelenler arasında Deniz Akkaya ve Tuvana Türkay da vardı.