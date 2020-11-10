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  • 'Yıldırım' aşkına tutulan Hadise son paylaşımıyla sosyal medyayı salladı!
10 Kasım 2020 Salı 12:36 | Son Güncelleme:

'Yıldırım' aşkına tutulan Hadise son paylaşımıyla sosyal medyayı salladı!

'Yıldırım' aşkına tutulan Hadise son paylaşımıyla sosyal medyayı salladı!

Bir süredir Hekimoğlu'nun yıldızı Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan Hadise, magazin gündeminden düşmüyor. Yıldırım aşkıyla yüzü gülen şarkıcı, paylaşımlarıyla beğeni topluyor.

Son dönemde şarkıcılık kariyerinden çok özel hayatıyla adından söz ettiren Hadise, önceki gün makyajsız haliyle meydan okudu. "Herkese güzel bir hafta diliyorum" notunu düştüğü kareyi paylaşan 35 yaşındaki şarkıcı, sade güzelliğiyle beğeni topladı.

Takipçileri tarafından Hadise'ye, "Kaan Yıldırım aşkı Hadise'ye yaradı" yorumları yapıldı.

Editör: <a href='mailto: eda.cabul@turkmedya.com.tr'>eda.cabul@turkmedya.com.tr</a>

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