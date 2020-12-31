Yılbaşı geleneği bozulmadı! Kraliyet Ailesi ve ünlü isimlerden yeni yıl pozu

Yılbaşı gelip çatarken ünlü isimler evlerini erkenden süslemeye başladı. Çam ağacı önünde poz veren aileler, o anları sosyal medya hesaplarından paylaşmayı ihmal etmedi.



İngiliz Kraliyet Ailesi'nin gözde çifti Prens William ile Kate Middleton'ın geleneksel Noel kartını yayınladı. Kraliyetin gözde çifti çocukları ile objektiflere poz verirken saraydan yapılan paylaşımda "Dük ve Düşes ailelerinin Noel kartı fotoğrafını paylaşmaktan mutluluk duyuyor" ifadeleri kullanıldı.

Kraliyet Ailesi'nden ayrılan Meghan Markle ve Prens Harry çifti, oğulları Archie, köpekleri Guy ve Pula ile poz verdi.

Prens Charles ile Camilla Parker İskoçya'daki Birkhall bahçelerinde çiçekler içinde poz vererek yeni yılı kutladı.

Kraliçe II. Elizabeth'in yılbaşı ağacının önünde verdiği poz yayınlandı.

ABD eski başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump Beyaz Saray'ın büyük merdivenlerinde verdiği pozla yeni yıl mesajını yayınladı.