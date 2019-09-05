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  3. Yiğit Kirazcı'nın Nesrin Cavadzade'ye bakışları sosyal medyaya damga vurdu

Yiğit Kirazcı'nın Nesrin Cavadzade'ye bakışları sosyal medyaya damga vurdu

Yiğit Kirazcı'nın Nesrin Cavadzade'ye bakışları sosyal medyaya damga vurdu

"Aşk Tesadüfleri Sever 2" filminin çekimlerinin bitmesinin ardından filmin oyuncuları bir parti düzenledi. Geceye ise Yiğit Kirazcı'nın partneri Nesrin Cavadzade'ye olan bakışları damga vurdu.

Merakla beklenen "Aşk Tesadüfleri Sever 2" filminin Ankara ve İstanbul'da gerçekleşen çekimleri tamamlandı. Film ekibi setin bitişini, Beykoz Kundura Fabrikası'nda düzenlenen renkli bir partiyle kutladı. 

YİĞİT KİRAZCI'NIN BAKIŞLARI OLAY OLDU

Partide ünlü oyuncular Nesrin Cavadzade ve Yiğit Kirazcı'nın yakınlaşması ise dikkat çeki. Kirazcı'nın Cavadzade'ye olan bakışları "Yeni bir aşk mı doğuyor?" sorularına neden oldu. Nesrin Cavadzade'nin sosyal medyada paylaşıtığı karelerde de dikkat çeken bakışlar, takipçileri tarafından da fark edildi ve paylaşıma yorum yağdı. Bazı takipçiler, "Ahmet Kural'ın bakışından daha alfa bir bakış" şeklinde yorumlarda bulundu.

İŞTE O KARELER:

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