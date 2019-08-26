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Yeşim Salkım: Aleyna Tilki bazen saçmalıyor, Şeyma Subaşı için üzülüyorum

Yeşim Salkım: Aleyna Tilki bazen saçmalıyor, Şeyma Subaşı için üzülüyorum

Ünlü sanatçı Yeşim Salkım, Bodrum'da objektiflere yansıdı. Gündem yaratacak açıklamalara imza atan Salkım, "Aleyna Tilki arada saçmalıyor dedi. Ayrıca Şeyma Subaşı için de, "Genç yaşta yaptığı bazı hataların bedelini çok ağır ödüyor" ifadelerini kullandı.

Bodrum'da hem tatil yapan hem de sahne alan Yeşim Salkım, önceki gün Cem Özer'in işlettiği mekanda objektiflere takıldı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Salkım, birbirinden çarpıcı açıklamalara imza attı.

İlk olarak Aleyna Tilki'den bahseden Yeşim Salkım, "Şöhret olmak o kadar önemli bir şey değil. Mimar, avukat veya doktor gibi birçok meslekte de ünlü olabilirsiniz. Fazla ilgiyi seven insanlar vardır. Sokaktaki ilgiyi de istiyorlar herhalde. Allah yollarını açık etsin. Beğendiğim ve dinlediğim şarkıcı çok var. Aleyna Tilki'nin çok iyi şarkıcı olduğunu düşünüyorum. Çok iyi şarkı söylüyor. Çok genç arada saçmalıyor. O yaşlarda bizler de saçmaladık" dedi.

"ŞEYMA SUBAŞI'NA ÜZÜLÜYORUM"

Öte yandan Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı hakkında da konuşan Salkım, "Ben artık Şeyma Subaşı'na üzülmeye başladım. Çünkü çok genç yaşta yaptığı bazı hataların bedelini çok ağır ödüyor. O da çok güçlü bir adamdan ayrıldı ve biraz basının da fazla üstüne gittiğini düşünüyorum. Asla Şeyma taraftarı bir kadın değilim. Tam tersi evlendiklerini de ve öncesinde de Şeyma ile ilgili düşüncelerimi her yerde söylemişimdir. Kitap yazması için çok erkendi. Bence duygularını anlatmaya çalıştı. Biraz daha bekleyebilirdi. Maalesef o süslü dünyanın onu nasıl gözardı ettiğini, nasıl dışladığını, Acun ile evliyken onun etrafında olup da şimdi arkalarını nasıl döndüklerini ben çok net görebiliyorum. Eminim ki bunu kendisi de görüyordur. Ye kürküm ye hikayesini yaşıyor Şeyma. Yaptığı doğru değildi ama çok da gençti" şeklinde konuştu.

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