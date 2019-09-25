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Yeşim Gül'den çocuklar için tam destek

Yeşim Gül'den çocuklar için tam destek

Ünlü oyuncu Yeşim Gül oyunculuğunun yanı sıra hayatının önemli bir parçası haline gelen sosyal sorumluluk projelerinde yer almaya hız kesmeden devam ediyor. Daha önce kimsesiz çocuklar ve sokak hayvanları ile ilgili pek çok sosyal sorumluluk projelerinde yer alarak Hayata Sarıl Derneği’nin çalışmalarına desteklerini esirgemeyen başarılı oyuncu, anlamlı bir projeye daha katkıda bulundu ve “Çocuklar Gülerse Dünya Değişir” projesi için, 100 adet kitap satın aldı.

100 KİTAP SATIN ALDI 

Usta sanatçı Yeşim Gül, “Çocuklar Gülerse Dünya Değişir” sosyal sorumluluk projesi kapsamında Zorlu AVM D&R’dan 100 adet kitap satın alarak destek oldu. Yaptığı yardım ile, kitap okumayı aşılayarak örnek bir davranış sergileyen Yeşim Gül, satın aldığı kitapların tümünü Hayata Sarıl Derneği’ne bağışladı. 

Yeşim Gül “Çocuklar bizim geleceğimiz” sözleriyle onların mutlu olması için elinden geleni yapacağını belirterek, “Biz sanatçılar işlerimizi icra ederken hayatın gerçeklerinden kopmuyoruz, toplumsal meselelere de eğilerek yaşadığımız dünyayı güzelleştirmek için çabalıyoruz. Ben de elimden geldiğince bu tür sosyal sorumluluk projelerinde yer alarak kimsesiz çocukların yüzlerindeki gülümsemeye ortak olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Çünkü biliyorum ki, paylaşmak, bir insanın sevincine ortak olmak çok değerli bir duygudur” açıklamasında bulundu. 

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