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  3. Yeşilçam'ın usta oyuncusu Oktay Yavuz yoğun bakıma kaldırıldı!

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Oktay Yavuz yoğun bakıma kaldırıldı!

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Oktay Yavuz yoğun bakıma kaldırıldı!

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Oktay Yavuz, Almanya'da bir hastanede yoğun bakıma alındı. Kötü haberi ses sanatçısı Onur Akay duyurdu.

Yeşilçam'ın emektar oyuncusu Oktay Yavuz, dün sabah yaşadığı Almanya'da hastaneye kaldırıldı. Yüksek ateş ve nefes darlığı çeken usta oyuncunun durumu ağır ve yoğun bakımda uyutuluyor.

Ses sanatçısı Onur Akay," Bu mübarek günlerde dualarınızı eksik etmeyin” ifadelerini kullanarak bir paylaşımda bulundu.

Oktay Yavuz, Yeşilçam'ın kötü karakterli oyuncusu olarak ün yapsa da, yardımcı jön olarak birçok yapımda önemli rollerde de yer almıştı.


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