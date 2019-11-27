Yeşilçam'ın usta oyuncusu Nuri Alço, nişanlısı Burcu Sezginoğlu'nu darp mı etti?

2. Sayfa'nın haberine göre olaya şahit olan görgü tanıkları, bir mekanda sevgilisiyle tartışan Nuri Alço yerinden kalkıp Burcu Sezginoğlu'nun üzerine yürüdüğünü belirtti. Herkesin gözü önünde nişanlısıyla tartışan Alço, Sezginoğlu’na tokat attı. Olay sonrası çevredekiler Nuri Alço’yu zor sakinleştirdi.

2.Sayfa programının sunucularının ulaştığı Nuri Alço şu açıklamayı yaptı; Yok canım, öyle bir şey yok. Biz gayet mutluyuz, bizi kıskananlar böyle haberler çıkarmaya çalışıyor. Yani birisiyle ilk defa böyle ciddi bir olaya girdik şimdi de böyle iddialar ortaya atıyorlar. Burcu ile ayrılmadık gayet mutluyuz.