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  3. Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik hastaneye kaldırıldı! Durumu nasıl?

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik hastaneye kaldırıldı! Durumu nasıl?

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik hastaneye kaldırıldı! Durumu nasıl"

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Fatma Girik, Ankara'da hastaneye kaldırıldı. Yürüme güçlüğü çeken Girik'in 4 hafta tedavi göreceği öğrenildi.

Yeşilçam'ın emektar oyuncularından 76 yaşındaki Fatma Girik, Ankara'da bulunan özel bir hastaneye yatırıldı. 10 gün önce diş tedavisi için gittiği İstanbul'dan Ankara'ya geçen usta oyuncu burada doktoruna göründü. Yürüme güçlüğü çeken Girik, doktorunun tavsiyesi üzerine hastaneye yattı. 4 hafta süreyle fizik tedavi görecek olan usta oyuncunun başka bir rahatsızlığı olmadığı, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan Girik, sık sık düşmesinden dolayı geçtiğimiz Şubat ayında beyin ameliyatı ve 2016 yılında kalça kemiği ameliyatı olmuştu.

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