Yeşilçam'ın usta oyuncuları Türkan Şoray ile Filiz Akın, Instagram'da hasret giderdi

Yeşilçam’ın usta oyuncuları Türkan Şoray ile Filiz Akın, koronavirüs önlemleri kapsamında 65 yaş ve üstü kişiler için sokağa çıkma yasağının gelmesiyle evlerinde karantinaya çekildi. Yan yana gelemeyen iki eski dost, sosyal medya hesabı üzerinden hasret giderdi. Türkan Şoray, hayranlarıyla bir araya geldiği videosunu paylaşarak bugünlerin bir an önce bitmesi konusunda temennide bulundu.

‘ÇOK ÖZLEDİM SENİ’



Hayranlarını çok özlediğini söyleyen Şoray, “Sevdiklerimle yine böyle kucaklaşacağım günleri hasretle bekliyorum. Geçecek bu kara günler. Sağlık çalışanlarımıza minnetimiz sonsuz” ifadelerini kullandı. Şoray’ın bu sözlerine yakın dostu Filiz Akın, özlem dolu bir mesajla karşılık verdi. Akın, “Duygularına aynen katılıyorum. Ne güzel ifade etmişsin. Ben de tüm sevenlerin gibi seni ve sohbetlerimizi çok özledim Türkan’cım” mesajını yazdı. Şoray ise mesajın altına “Canım arkadaşım ben de seni çok özledim” notunu düştü.