Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray'ın son hali herkesi şaşkına çevirdi! Güzelliğiyle büyüledi

Türk Sineması'nın 'Sultan'ı Türkan Şoray'ın son halini görenler gözlerine inanamadılar. 75 yaşındaki Türkan Şoray güzelliğiyle büyüledi. Türkan Şoray'ın son yaptığı paylaşımlarda hayli kilo verdiği gözlendi. Şoray, tatil pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

TÜRKAN ŞORAY'IN SOSYAL MEDYAYI SALLAYAN POZLARI

TÜRKAN ŞORAY KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Türkan Şoray, 28 Haziran 1945 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Memur bir ailenin ilk çocuğudur. Baba tarafı Kabartay Çerkezlerindendir, anne tarafı ise Selanik göçmenidir. Nazan ve Figen adında iki kızkardeşi daha olan Şoray'ın babası vefat etmişti. Türk sinemasında "Sultan" lakabıyla anılmaktadır.

Fatih Kız Lisesi orta bölümü mezunu olup, annesi Meliha Şoray'ın (1927-1984) desteğiyle sinemaya adım atmıştır.

1960'larda sinema ile tanışmış, ilk sinema ödülü 1964 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Acı Hayat filmiyle en başarılı kadın oyuncu ödülünü almıştır. Toplamda 222 filmde rol alan Türkan Şoray, bu sayıyla dünyanın 'en çok film çeviren' kadın oyuncusudur.

Şoray, 12 Mart 2010 tarihinde UNICEF Türkiye iyi niyet elçisi seçilmiş, "Sevgiyle yapılamayacak bir şey yoktur diye düşünüyorum. Gücü sevgiyle birleştirirsek, birçok sorunun üstesinden gelebiliriz" ifadesini kullanmıştır. Ayrıca Şoray'ın kendi adını taşıyan bir ilkokul da vardır.