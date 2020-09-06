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  3. Yeşilçam'ın Hafize Ana'sı Adile Naşit ve 2.Abdülhamid arasındaki bağ herkesi şaşırttı!
06 Eylül 2020 Pazar 17:26 | Son Güncelleme:

Yeşilçam'ın Hafize Ana'sı Adile Naşit ve 2.Abdülhamid arasındaki bağ herkesi şaşırttı!

Yeşilçam'ın Hafize Ana'sı Adile Naşit ve 2.Abdülhamid arasındaki bağ herkesi şaşırttı!

Türk sinemasının usta isimleri arasında yer alan Hafize Ana olarak hafızalarımıza kazınan Adile Naşit ve Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid'in arasında aileden gelen bir bağ olduğu ortaya çıkt ı. Adile Naşit'in babasının padişahı bile güldüren kişi olması herkesi şaşkına çevirdi.

Osmanlı padişahı 2. Abdülhamid ve Yeşilçam'ın efsane ismi Adile Naşit arasındaki aile bağı, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Sultan Abdülhamid 1918'de hayatını kaybederken, Yeşilçam'ın Hafize Ana'sı Adile Naşit 1930 yılında dünyaya geldi. Peki, dile Naşit ve 2.Abdülhamid arasında nasıl bir bağ var?

ADİLE NAŞİT VE 2.ABDÜLHAMİD ARASINDAKİ ŞAŞIRTAN BAĞ

Adile Naşit'in doğrudan olmasa da ailesinin yolu bir dönem Sultan 2. Abdülhamid ile kesişti. Adile Naşit'in babası Naşid Özcan ya da Komik-i Şehir Naşit Bey'dir.

Mızıka-i Hümâyun sanatçılarından ve II. Abdülhamid için sahnelenen tiyatro eserlerinde de oynayan baş oyunculardan Naşid Özcan ya da Komik-i Şehir Naşit Bey. Yıl 1924. Ayrıca kendisi "Sultan Hamid'i bile güldüren adam" olarak da tanınıyor.

Bu yetenekli sanatçı aynı zamanda Adile Naşit ve Selim Naşit Özcan kardeşlerin babasıdır. Babaları Naşid Özcan'ın yeteneğini alan kardeşler, Türkiye'nin hafızalarına kazınan isimler oldular.

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