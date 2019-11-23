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  3. Yeşilçam'ın güzeli Harika Avcı'dan 'pansiyonda yaşıyor' iddialarına yanıt

Yeşilçam'ın güzeli Harika Avcı'dan 'pansiyonda yaşıyor' iddialarına yanıt

Yeşilçam'ın güzeli Harika Avcı'dan 'pansiyonda yaşıyor' iddialarına yanıt

Yeşilçam'ın en güzel ve zengin kadınları arasında gösterilen Harika Avcı'nın, bir pansiyon odasında yaşamaya başladığı ve zor günler geçirdiği öne sürülmüştü.

Ses sanatçısı Onur Akay, haberi şöyle duyurmuştu: "Harika Avcı İstanbul Kartal’da bir pansiyon odasında yaşamaya başladı. Maddi sıkıntılar nedeni ile her şeyini satan Avcı’nın pansiyon parasını ise Avustralya’da yaşayan bir fanı ödedi."

İDDİALARI YALANLADI

Bu haberlerin ardından Harika Avcı, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Avcı, iddiaları şu sözlerle yalanladı:


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