Yeşilçam'ın güzeli Harika Avcı'dan 'pansiyonda yaşıyor' iddialarına yanıt

Ses sanatçısı Onur Akay, haberi şöyle duyurmuştu: "Harika Avcı İstanbul Kartal’da bir pansiyon odasında yaşamaya başladı. Maddi sıkıntılar nedeni ile her şeyini satan Avcı’nın pansiyon parasını ise Avustralya’da yaşayan bir fanı ödedi."

İDDİALARI YALANLADI

Bu haberlerin ardından Harika Avcı, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Avcı, iddiaları şu sözlerle yalanladı: