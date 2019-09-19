Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan kaç yaşında? Banu Alkan kimdir?

Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan kaç yaşında? sorusu magazin izleyicileri tarafından merak ediliyor. Gerçek adı Hırvatça "Yaban Gülü" anlamına gelen Remka Rebroyna olan Banu Alkan bugün Müge ve Gülşen'in sunduğu İkinci Sayfa programına konuk oluyor. Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan magazin gündemindeki Reynmen düeti ile ilgili sorulara cevap vermeye geliyor. Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan kaç yaşında? diye merake denler için yanıtı haberimizde..

BANU ALKAN KAÇ YAŞINDA?

Banu Alkan ya da ilk adı ile Liz Remka Rebronja (d. 1 Nisan 1958, Dubrovnik, Yugoslavya) Hırvatistan kökenli Türk sinema oyuncusu.

Liz Remka Rebronja Sancak kökenli marangoz bir babanın beşinci çocuğu olarak 1 Nisan 1958'de (o zaman Yugoslavya) Hırvatistan'nın Dubrovnik kentinde dünyaya geldi. Ailesiyle birlikte 1966 yılının Aralık ayında Balıkesir ili Edremit ilçesine göç etti. Rebronja ailesi Türk vatandaşı olup Alkan soyadını aldı ve Hırvatça "yaban gülü" anlamına gelen Remka, önce Yaprak sonra da Banu oldu. İstanbul'a taşınarak Kartal'da ikamet ettiler ve çocukluğunun büyük bir bölümü orada geçti. Kartal Maltepe Lisesinde başladığını öğrenimine lise 2nci sınıfta ara verdi.

Gençliğinde rüyalarını süsleyen mankenliğe 16 yaşında LCC kurslarına giderek başladı ve Aydan Adan-Füsun Özben Mankenlik Ajansı'nın kadrosuna girerek bazı reklam filmlerinde rol aldı. Sanatçı, 17 yaşındayken evli ve zengin bir işadamı olan Gürbüz Hanif'le birlikte olmaya başladı. 20 yıla yakın süren bu ilişki, Hanif'e kanser teşhisi konmasından kısa bir süre sonra ölmesiyle sona erdi. Alkan bu 20 yıl boyunca oldukça rahat bir hayat yaşamıştı. Banu Alkan 1989 yılında çektiği son filminden sonra uzun bir süre ortada görünmedi. 1998 yılında, "Neremi" adlı bir albüm çıkartarak gündeme oturdu. Oyuncunun şarkısı, sesi ve yorumu uzun süre eleştirildi ve ilgi odağı oldu. Alkan, 2001 yılında "Tuzu Kurular" ve 2005 yılında da "Kızma Birader" isimli televizyon dizilerinde oynadı.

Banu Alkan, 1974 – 1989 yılları arasında çektiği filmlerle de, çıkardığı albümle de adından sürekli söz ettirmeyi başaran bir isimdir. "Afrodit" lakaplı sanatçı, her zaman olumlu tepki toplamasa da sürekli gündemde kalmayı başarmaktadır. Sinema kariyerine Devam eden sanatçı, Türk sinemasının unutulmaz isimleri arasında olmayı sürdürüyor.