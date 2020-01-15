Yeşilçam dijital arşive giriyor

Türkiye’nin film hafızası dijital ortama taşınıyor. Buna göre, Kemal Sunal'dan Türkan Şoray’a, Filiz Akın’dan Ediz Hun’a kadar sinemanın büyük ustası onlarca oyuncunun 1986 yılı sonrası yayımlanan tüm büyük eserleri dijital ortamda korumaya alınacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü, dev bir projeyi hayata geçiriyor. Buna göre, sinemanın dev ustalarının rol aldığı, 1986 yılından bu yana kayıt ve tescili yapılan yaklaşık 70 bin yerli sinema ve müzik eseri dijital ortama aktarılacak. Proje Türkiye’nin yerli film arşivinin kaybolma, çalınma ya da zarar görme riskine karşı geliştirildi. Başta 1980’li yılların teknolojisi olmak üzere, günümüz teknolojilerinden çok önce kaydı yapılmış filmlerin, özellikle zamana yenik düşme gibi riskleri bulunuyor.

Filmlerin Türkiye’nin dijital arşivine kaydının yapılmasıyla bu risklerinin sıfıra indirilmesi hedefleniyor. Filmlerin dijital ortama taşınmasıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın envanterine binlerce filmin daha kopyası girmiş olacak. Proje sayesinde Yeşilçam’ın unutulmaz filmleri sadece 21. yüzyılda değil, önümüzdeki yüzyıllarda da gelecek nesillere bırakılarak; izlenebilmesi ve öğrenilebilmesi sağlanacak. Arşiv sayesinde Türk sinemasının gelişimine ilişkin kıyas ve tespit araştırmaları yürütülebilecek. Listede Türk sinemasının mihenk taşı kabul edilen kült filmler de yer alacak. Eşkıya gibi, hem Türk kültürünü yansıtan hem de bir döneme damga vurmuş pek çok film bu arşivde yer alacak.

Türkan Şoray’dan Kemal Sunal'a, Hülya Koçyiğit’ten Fatma Girik’e, Filiz Akın’dan Ediz Hun’a pek çok büyük oyuncunun filmleri arşive alınacak. (Yelda GÖKDAĞ)