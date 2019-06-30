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  3. Yeşilçam anısı: Enis Fosforoğlu, Ferdi Tayfur'un önüne 5 lira atınca...

Yeşilçam anısı: Enis Fosforoğlu, Ferdi Tayfur'un önüne 5 lira atınca...

Yeşilçam anısı: Enis Fosforoğlu, Ferdi Tayfur'un önüne 5 lira atınca...

Türk tiyatrosunun usta ismi Enis Fosforoğlu geçtiğimiz hafta hayatını kaybetti. Enis Fosforoğlu’ndan geriye rol aldığı onlarca eser ve çarpıcı anılar kaldı.

Türk tiyatrosunun usta oyuncusu Enis Fosforoğlu geçtiğimiz hafta evinde  geçirdiği kalp krizi sonucu 71 yaşında vefat etti.

Habertürk’ten Mehmet Çalışkan, Enis Fosforoğlu ile ilgili çarpıcı bir anıyı köşesine taşıdı.

1977 yapımı Derbeder filminde Ferdi Tayfur’a usta oyuncu Enis Fosforoğlu eşlik eder. Fosforoğlu, ‘Tarık’ı canlandırmaktadır.

Film, Ferdi ile İpek’in talihsizliklerle dolu aşkını konu edinir. İpek, kendisine söylenen bir yalana inanarak Ferdi’den ayrılır ve Tarık ile evlenir. Ferdi, düğünü basar. Tarık, İpek ile arabayla uzaklaşırken ‘Al bunu da aç karnını doyur’ diyerek askerlik arkadaşı Ferdi’nin önüne 5 lira atar.

Yıldız Sineması’nda bu sahne ortalığı karıştırır. Tarık’ın Ferdi’nin hem sevgilisini elinden alması hem de önüne 5 lira atması üzerine hakaretler, beddualar başlar. Hatta bir kadın ayağındaki terliği çıkartıp beyazperdeye fırlatır.

Usta oyuncu Enis Fosforoğlu, yıllar sonra o sahne için şu yorumu yapar: Demek ki Tarık’ı iyi canlandırmışım ki benden nefret etmişler.

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