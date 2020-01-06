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  3. Yerli film izleyicisi 33.6 milyona ulaştı 

Yerli film izleyicisi 33.6 milyona ulaştı 

Yerli film izleyicisi 33.6 milyona ulaştı 

Türk sineması yeni kanunla birlikte 2019’da zirve yaptı. 980 milyon liralık gişe hasılatıyla bugüne kadarki en yüksek değeri yakalayan yerli filmlerden ‘7. Koğuştaki Mucize’yi 5.3 milyon kişi izledi. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, sinema sektörü yeni sinema kanunu ile hızlı bir yükseliş ivmesi yakaladı. Türk sineması 2019’da 980 milyon liralık gişe hasılatıyla bugüne kadarki en yüksek değerine ulaştı. Geçen yıl yerli film izleyici sayısı 33.6 milyon, yabancı film izleyici sayısı ise 25.9 milyon oldu. 

YÜZDE 5 ARTIŞ

Yeni sinema kanunundaki düzenlemelerle yapımcı ve salon işletmecileri arasındaki anlaşmazlıklar giderildi. Bakanlığın uygulamaya koyduğu “sinema bilet takip sistemi” ile sektördeki şeffaflık problemi de ortadan kalktı. Sorunların çözümü sonrasında, Ekim-Aralık 2019 döneminde tüm zamanların en yüksek seyirci sayısına ulaşıldı. Seyirci sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5 arttı. 

(AA)


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