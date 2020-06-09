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  3. Yenikapı'da gerçekleşecek arabalı konserler Kenan Doğulu'nun sahnesiyle start alacak
09 Haziran 2020 Salı 02:11 | Son Güncelleme:

Yenikapı'da gerçekleşecek arabalı konserler Kenan Doğulu'nun sahnesiyle start alacak

Yenikapı'da gerçekleşecek arabalı konserler Kenan Doğulu'nun sahnesiyle start alacak

Yaz konserleri bu sene koronavirüs nedeniyle farklı bir konsept ile gerçekleşecek.

Kerki Solfej organizasyonuyla İstanbul Açıkhava Gösteri Merkezi – Yenikapı’da arabalı konserler başlayacak. 

Kenan Doğulu’nun sahnesiyle start alacak olan etkinlik, 1400 araç kapasiteli, sterilize ve sosyal mesafe sınırları içerisinde gerçekleşecek. Araçlar, sosyal mesafe kuralına uygun girişte dezenfekte edilecek ve seyircilere maske verilmesinin ardından sosyal izolasyon sağlanacak.

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