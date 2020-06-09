Yenikapı'da gerçekleşecek arabalı konserler Kenan Doğulu'nun sahnesiyle start alacak

Kerki Solfej organizasyonuyla İstanbul Açıkhava Gösteri Merkezi – Yenikapı’da arabalı konserler başlayacak.

Kenan Doğulu’nun sahnesiyle start alacak olan etkinlik, 1400 araç kapasiteli, sterilize ve sosyal mesafe sınırları içerisinde gerçekleşecek. Araçlar, sosyal mesafe kuralına uygun girişte dezenfekte edilecek ve seyircilere maske verilmesinin ardından sosyal izolasyon sağlanacak.