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  • Yeni dizi Simay Barlas'a yaramadı! Basketbolcu sevgilisinden ayrıldı
13 Aralık 2020 Pazar 13:17 | Son Güncelleme:

Yeni dizi Simay Barlas'a yaramadı! Basketbolcu sevgilisinden ayrıldı

Yeni dizi Simay Barlas'a yaramadı! Basketbolcu sevgilisinden ayrıldı

Kanal D'nin yeni dizisi Bir Annenin Günahı dizisinde başrol karakterini canlandıran oyuncu Simay Barlas basketbolu sevgilisi Onuralp Bitim'den ayrıldı.

Güzel oyuncu Simay Barlas'a yeni dizi yaramadı. Kısa bir süre önce Kanal D ekranlarına gelmeye başlayan Bir Annenin Günahı dizisinde Mert Yazıcıoğlu ile başrolleri paylaşan Simay Barlas'ın özel hayatında işler yolunda gitmiyor.

Zalim İstanbul dizisiyle yıldızı parlayan güzel oyuncunun, Karşıyaka forması giyen basketbolcu sevgilisinden ayrıldığı öğrenildi. Son dönemin dikkat çeken oyuncuları arasında yer alan Simay Barlas'ın bu ayrılık haberi sevenlerini oldukça üzdü.

Snob Magazin'in haberine göre, sessiz sedasız ayrılan çiftin, neredeyse pek çok konuda fikir ayrılıkları yaşadığı iddia ediliyor.

Çiftin yakın dostları, pandemi sürecinin ikiliye iyi gelmediğini ve ayrılık sürecini hızlandırdığını söyledi. Yaşadığı ayrılık sürecinde Simay Barlas'ın en büyük destekçilerinin arkadaşları ve ailesi olduğu öğrenildi.

Simay Barlas'ı çabuk unutan Onuralp Bitim, yeni bir aşka yelken açtı. Bitim, bir süredir YouTuber Öykü Berkan ile aşk yaşıyor. 

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